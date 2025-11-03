محکمہ صحت ضلع خوشاب میں سر پلس ،ملازمین کیساتھ برا سلوک،کتے مار مہم پر لگا دیا گیا
خوشاب(نمائندہ دُنیا )حکومت پنجاب کے فیصلہ کے تحت محکمہ بہبود آبادی کے محکمہ صحت میں انضمام اور ضلع بھر کے بنیادی مراکز صحت کی آؤٹ سورسنگ کے بعد محکمہ صحت ضلع خوشاب میں سر پلس ہو گیا۔۔۔
ڈسٹرکٹ ہیلتھ اتھارٹی خوشاب نے بنیادی مراکز صحت سے آنیوالے والے سٹاف کو ضلعی و تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتالوں اور دیہی مراکز صحت میں ایڈ جسٹ کر دیا گیا لیکن محکمہ بہبود آبادی کے ملازمین کے ساتھ سوتیلا رویہ اپناتے ہوئے انہیں ڈاگ کلنگ مہم اور دیگر غیر متعلقہ کاموں پر لگا دیا گیا جس کی وجہ سے متاثرہ ملازمین میں شدید اضطراب اور بے چینی پائی جاتی ہے ۔