ڈاکو موٹر سائیکل سوار شہری سے نقدی لوٹ کر فرار ،مقدمہ درج
کندیاں(نمائندہ دنیا)دن دیہاڑے ڈکیتی کی واردات کے د وران نامعلوم ڈاکو موٹر سائیکل سوار شہری سے نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے ،مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔۔۔
تفصیلات کے مطابق کندیاں کا رہائشی ذیشان نجی بینک کی برانچ سے 55 ہزار روپے نکلوا سے کر بینک سے جارہا تھا کہ جب مسجد حافظ سلطان والی ریلوے کالونی کے قریب پہنچا تو دو نامعلوم مسلح بائیک سواروں نے اس سے رقم چھین لی اور موقع سے فرار ہو گئے ،واقعے کی اطلاع ملنے پر تھانہ کندیاں پولیس موقع پر پہنچ گئی پولیس نے مقدمہ درج کر کے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔