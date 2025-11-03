محکمہ انہار کی مبینہ غفلت ،خانقاہ سراجیہ راجباہ میں پانی کی شدید کمی
کندیاں(نمائندہ دنیا ) محکمہ انہار کی مبینہ غفلت کے باعث خانقاہ سراجیہ راجباہ میں پانی کی شدید کمی پیدا ہو گئی ہے جس سے علاقے کے گندم کے کاشتکار سخت پریشانی میں مبتلا ہیں۔۔۔
کاشتکاروں کا کہنا ہے کہ انہیں ان کے حصے کے مطابق پانی فراہم نہیں کیا جا رہاجس کے باعث گندم کی بیجائی کا عمل بری طرح متاثر ہو رہا ہے ان کے مطابق اگر صورتحال برقرار رہی تو اس سال گندم کی پیداوار میں نمایاں کمی کا خدشہ ہے ،اہلیانِ کندیاں ،خانقاہ سراجیہ نے وزیر اعلیٰ سے اپیل کی ہے کہ وہ اس معاملے کا فوری نوٹس لیں ۔