پنجاب بار الیکشن،ملک ریاض راجڑ کامیاب
خوشاب(نمائندہ دُنیا ) پنجاب بار ایسوسی ایشن کے انتخابی معرکہ آرائی میں خوشاب سیٹ پر آزاد امیدور ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ نے میدان مار لیا۔۔۔
اس نشست کیلئے تین امیدواروں کے مابین مقابلہ ہوا ، غیر حتمی غیر سرکاری نتائج کے مطابق ملک مبشر ماہل ایڈووکیٹ دوسر ے اور ملک ابرار جسرہ ایڈووکیٹ تیسرے نمبر پر رہے بار کے ذرائع کے مطابق حتمی سرکارری نتائج کا اعلان 17نومبر کو ہو گا ، ادھرغیر حتمی نتائج سامنے آتے ہیں اس نشست پر کامیابی حاصل کرنیوالے امیدوار ملک ریاض راجڑ ایڈووکیٹ کے حامیوں میں خوشی سے بھنگڑے اور ایک دوسرے کو گلے مل کر مبارکبادیں دیتے رہے ۔