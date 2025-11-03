صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چک 69 جنوبی میں ایک عظیم الشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس

  • سرگودھا
چک 69 جنوبی میں ایک عظیم الشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس

بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نواحی چک 69 جنوبی میں ایک عظیم الشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ملک بھر سے جید علمائے کرام نے شرکت کی۔۔۔

 جب کہ صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا محمد ضیاء الحق حمیدی سیالوی نے کی عشاقِ رسول ﷺ اور غلامانِ پیر سیال کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے ، اور موجودہ دور میں اس پر عمل پیرا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لئے خصوصی دعا کی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر