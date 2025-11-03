چک 69 جنوبی میں ایک عظیم الشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس
بھاگٹانوالہ (نمائندہ دنیا)نواحی چک 69 جنوبی میں ایک عظیم الشان شیخ الاسلام و امیر شریعت کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ کانفرنس میں ملک بھر سے جید علمائے کرام نے شرکت کی۔۔۔
جب کہ صدارت پیر طریقت، رہبر شریعت حضرت مولانا محمد ضیاء الحق حمیدی سیالوی نے کی عشاقِ رسول ﷺ اور غلامانِ پیر سیال کی کثیر تعداد نے شرکت کر کے اپنی عقیدت و محبت کا اظہار کیا۔ مقررین نے اپنے خطابات میں کہا کہ اسلام امن و سلامتی کا دین ہے ، اور موجودہ دور میں اس پر عمل پیرا ہونا وقت کی اہم ضرورت ہے ۔ تقریب کے اختتام پر ملکی سلامتی اور عالم اسلام کی سربلندی کے لئے خصوصی دعا کی گئی۔