پنجاب بار کونسل کے انتخابات خرم اقبال بسراء کامیاب
شاہ پور صدر(نامہ نگار )پنجاب بار کونسل کے انتخابات مکمل ہو گئے شاہ پور بار میں 95 وکلاء نے اپنا حق رائے دہی استعمال کیا۔۔۔
نتائج کے مطابق مطابق سرگودہا سیٹ کیلئے خرم اقبال بسراء نے 71 ووٹ،چوہدری ارشد ہنجرا نے 65،عنصر بلوچ 18، میاں عبدالقدیر جالپ 14 ووٹ، سجاد حیدر گوندل 12 ووٹ، راؤ غفار خان 3، مظہر للہ 2 ووٹ حاصل کئے ، پولنگ صبح ساڑھے آٹھ بجے سے لیکر ساڑھے پانچ بجے تک بلاتعطل جاری رہی ، اس دوران سیکورٹی کے سخت انتظامات تھے ، نتائج کے بعد تمام وکلاء نے ایک دوسرے کو مبارک باد دی اوروکلاء کے حقوق کیلئے مل کر چلنے کا عہد کیا ۔