مویشی چوری میں ملوث تین رکنی گروہ گرفتار، لاکھوں مالیت کا مال مسروقہ برآمد
سلانوالی (نمائندہ دنیا)پولیس نے شاہ نگدر کے نواحی علاقے میں کارروائی کرتے ہوئے مویشی چوری میں ملوث تین رکنی گروہ کو گرفتار کر کے 7 لاکھ 48 ہزار روپے مالیت کی بھیڑ، بکریاں، نقدی اور زیورات برآمد کر لیے۔
گرفتار ملزمان میں محمد ادریس ولد شیر محمد سکنہ چک نمبر 152 شمالی، منیر احمد ولد مہتاب احمد قوم ہرل سکنہ چک نمبر 153 شمالی، اور محمد وارث ولد شیر محمد کھچی سکنہ چک نمبر 157 شمالی شامل ہیں۔ پولیس کے مطابق ملزمان سے تفتیش جاری ہے اور مزید انکشافات کی توقع ہے ۔