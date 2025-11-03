صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

26ویں ترمیم کے ذریعے عدا لتوں کو مفلوج کر نا قومی المیہ ہے ،آصف جیلانی

  سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)رہنما پی ٹی آئی آصف جیلانی کچھیلا ایڈووکیٹ نے کہا ہے کہ 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدا لتوں کو مفلو ج کر نا قومی المیہ ہے۔۔۔

 با نی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خا ن اور ا ن کے ساتھیوں و کا ر کنا ن کی عدلیہ کی آز اد ی آئین کی با لا د ستی قا نو ن کی حکمر انی اور میڈیا کی آزا د ی کیلئے جدوجہد ضرور  رنگ لا ئے گی موجو د ہ صورتحا ل میں فار م 47حکو مت کا طرز عمل ہر حوا لہ سے حیرا ن کن ہے پی ٹی آئی پا کستا ن کی سب سے بڑ ی جماعت ہے جس کے پا س عوامی قوت ہے حکو مت آئین و قا نو ن کو مکڑ ی کا جعلہ بنا نا چاہتی ہے جس میں کمزور پھنس جا ئے اور طاقتور نکل جائے لیکن اب یہ نہیں ہو گا عمران خا ن اور ا ن کے ساتھیوں کی جد و جہد کامیابی سے ہمکنا ر ہو گی۔ 

 

