  • سرگودھا
انتخابات قومی ہوں یا علاقائی شہری اتحاد سیاست پر حاوی رہیگا،چو دھری عبدالمنان خان

خوشاب(نمائندہ دُنیا )شہری اتحاد کے بانی راہنما ممتازمائنز اونر چو دھری عبدالمنان خان نے کہا ہے انتخابات خواہ قومی ہوں یا علاقائی ہماری گروپ ضلع خوشاب کی سیاست پر حاوی تھا اور رہے گا۔۔۔

 شہری اتحاد کی عوامی مقبولیت کے سامنے کسی بھی دوسرے امیدوار کیاکامیابی ممکن نہیں ، میڈیا نمائندوں سے بات چیت کے دوران انہوں نے کہا کہ ہمارا گروپ ذاتی مفادات اور وابستگیوں کو پس پشت ڈال کر صرف اور شہریوں کے مفادات کیلئے کام کر رہا ہے اور جڑوں شہروں خوشاب اور جوہر آباد کے مکین ہمارے گروپ کی عوام دوست پالیسیوں پر اعتماد کرتے ہیں ، انہوں نے کہ انشاء اﷲ بلدیاتی انتخابات میں علاقہ اور عوام کی بے لوث خدمت کا جذبہ رکھنے والے ناقابل شکست امیدواروں کو ہی میدان میں اتار جائے گا۔

 

لاہور

