معروف آڑھتی ملک رحم دین اغوا، ایک کروڑ تاوان کا مطالبہ

  • سرگودھا
سبزی منڈی سے گھر جاتے ہوئے لاپتہ ،موٹر سائیکل سٹیشن کے قریب ملی اغوا کا مقدمہ درج کر لیا گیا،علاقے میں خوف وہراس، ورثا کابازیابی کا مطالبہ

میانوالی،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا) پپلاں کی سبزی و فروٹ منڈی کے معروف آڑھتی ملک رحم دین گزشتہ رات اغوا کر لیے گئے ۔ اہلِ خانہ کے مطابق ملک رحم دین سبزی منڈی سے گھر جاتے ہوئے لاپتہ ہو گئے ، جبکہ ان کی موٹر سائیکل ریلوے اسٹیشن کے قریب کھڑی ملی۔بعد ازاں مغوی کے فون نمبر سے ان کے منشی محمد رمضان کو تاوان کی ایک کروڑ روپے کی کال موصول ہوئی۔ اہل خانہ نے تھانہ پپلاں میں اغوا کی ایف آئی آر درج کروا دی۔اہل خانہ نے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور اور دیگر حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ مغوی کو جلد بازیاب کرایا جائے ۔ واقعے کے بعد علاقے میں خوف و ہراس پھیل گیا ہے جبکہ پولیس نے تفتیش شروع کر دی ہے ۔

 

