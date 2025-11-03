صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تجاوازت کیخلاف آپریشن ،مین بازار کا حسن بحال نہ ہوسکا

  • سرگودھا
دکانوں کے ریمپ توڑ کر کلیئر کرائی جانیوالی نالیاں بدبودار پانی سے بھری ہیں

خوشاب(نمائندہ دُنیا )خوشاب کے ضلعی صدر مقام جوہر آباد میں تجاوازت کیخلاف ہونیوالے گرینڈ آپریشن کے باوجود مین بازار جوہر آباد کا حسن بحال نہ ہو سکا ، آپریشن کے دوران بازار کے دونوں اطراف کی دکانوں کے ریمپ توڑ کر کلیئر کرائی جانیوالی نکاسی آب کی نالیاں بدستور گندے بد بو دار پانی اور کچرے سے ٹی ہوئی ہیں،صفائی پر کوئی توجہ نہیں دیتا جس کی وجہ سے تاجروں دکانداروں اور گاہکوں کو مشکلات کا سامنا ہے۔ آپریشن کلین اپ کے دکانوں کیسامنے بنائے ریمپس ٹوٹنے پر دکانداروں کو محض اس لئے ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑا کہ بازار کی خوبصورتی میں اضافہ ہو گا اور انہیں گندگی و غلاظت سے نجات ملے گی لین اب بھی صورتحال جوں کی توں ہے آپریشن کے بعد تاجروں کے احتجاج پر ضلعی انتظامیہ اور منتخب عوامی نمائندوں نے یقین دہانی کرائی گئی تھی کہ کلیئر کرائی جانیوالی ان نالیو ں کو کور کرنے کیلئے فوری اْقدامات اٹھائے جائیں گے ، انجمن تاجران جوہر آباد کے عہدیداروں نے شدید رد عمل کا اظہار کرتے ہوئے ان نالیوں کی روزانہ صفائی کرانے اور انہیں کور کرانے کا مطالبہ کیا ہے ۔

 

