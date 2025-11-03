غیرقانونی شکار کرتے ہوئے شکاری گرفتار،15مرغابیاں برآمد
ملزم پرویز زندہ مرغابیاں فروخت کرنے کیلئے لے کر جارہا تھا،مقدمہ درج
میانوالی،کندیاں (نامہ نگار،نمائندہ دنیا )محکمہ وائلڈ لائف ٹیم نے کامیاب کارروائی کرتے ہوئے پرویز نامی شخص کو چشمہ بیراج جھیل کے قریب وائلڈ لائف سنکچوری کے نزدیک گرفتار کر لیا۔ ملزم موٹر سائیکل پر اپنے ساتھی کے ہمراہ 15 زندہ مرغابیاں غیر قانونی طور پر شکار کر کے فروخت کے لیے لے جا رہا تھا۔ وائلڈ لائف حکام کے مطابق ملزم کے خلاف وائلڈ لائف ایکٹ کی خلاف ورزی پر مقدمہ درج کر لیا گیا ہے ۔حکام کا کہنا ہے کہ پرویز ایک عادی شکاری اور ماضی میں بھی غیر قانونی شکار میں ملوث رہ چکا ہے ۔ شہریوں سے اپیل کی گئی ہے کہ وہ جنگلی حیات کے تحفظ میں اپنا کردار ادا کریں اور کسی بھی غیر قانونی شکار کی اطلاع فوری طور پر وائلڈ لائف حکام کو دیں۔