دکان میں چوری ،تعاقب پر چوروں نے مالک کو دوبارہ لوٹ لیا
محمد شفیق کے سٹور سے سامان چوری ہوا،دوست کیساتھ موٹر سائیکل پر تعاقبملزموں کے ساتھی آ گئے ،نیا موٹر سائیکل ،قیمتی موبائل بھی چھین کر فر ار ہو گئے
شاہ پور صدر(نامہ نگار) شاہ پور کا شہری ایک ہی رات میں ایک گینگ کے ہاتھوں دوبار لوٹ لیا گیا ، تفصیل کے مطابق محمد شفیق نے شاہ پور سٹی اچھر روڈ پر ہارڈ ویئر سٹور بنا رکھا ہے ، قریب ہی مکان کرایہ پر لے کر رہائش پذیر ہے ، رات کو اسے شک ہوا کہ اس کی دکان میں چور گھس گئے ہیں ، جب اس نے باہر نکل کر دیکھا تو نامعلوم چور اس کی دکان کا صفایا کر کے جا چکے تھے ، اس نے ادھر ادھر تلاش کیا مگر رات کے اندھیرے میں اسے کچھ نہ ملا ۔ کچھ دیر بعد اس کو ایک رکشے کی آواز سنائی دی اس نے باہر نکل کر دیکھا تو رکشے پر سامان لوڈ تھا ، محمد شفیق اپنے دوست عرفان کے ہمراہ اس کے نئے موٹرسائیکل پر سوار ہو کر رکشے کے پیچھے لگ گئے۔؎
عاقل شاہ پھاٹک سرگودہا روڈ پر رکشہ روک لیا اسی دوران رکشہ سوار کے دیگر تین ساتھی بھی ایک موٹرسائیکل پر سوار ہو کر آگئے اور ان پر پستول تان لیا ، جان سے مارنے کی دھمکی دے کر ان سے قیمتی موبائل فون مالیتی تیس ہزار روپے ، اور موٹرسائیکل مالیتی ایک لاکھ پچاس ہزار روپے چھین لئے اور ان کا موٹرسائیکل لے کر رکشے پر مسروقہ سامان سمیت فرار ہو گئے ،ڈکیت جاتے ہوئے اپنا موٹرسائیکل وہیں چھوڑ گئے جو پولیس نے اپنے قبضہ میں لے لیا ۔ پولیس تھانہ شاہ پور صدرمحمد شفیق کی رپورٹ پر نامعلوم چوروں کے خلاف مقدمہ درج کرلیا ہے۔