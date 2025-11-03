سرکاری مکانات واگز ار کروانے کیلئے آپریشن،مکینوں کا احتجاج
سرکاری مکانات کے مکینوں کو بے گھر کرنے کی پالیسی افسوسناک:ملک وارث جسرہ
خوشاب(نمائندہ دُنیا )ضلعی انتظامیہ کی جانب سرکاری مکانات قابضین سے واگزار کرانے کیلئے تحصیلدار خوشاب کی زیر نگرانی آپریشن شروع ہوتے ہیں ان مکانات کے مکین سراپائے احتجاج بن گئے ،مکانات خالی کرنے کیلئے جونہی تحصیلدار خوشاب رانا مشتاق احمد کی سربراہی میں ضلعی انتظامیہ ٹیم پیرا فورس اور پولیس کی بھاری جمیعت کے ہمراہ وہاں پہنچی تو درجنوں افراد نے ضلعی انتظامیہ کے اس مبینہ ناروا رویہ کیخلاف شدید احتجاج کرتے ہوئے اسے طالمانہ اقدام قرار دیا ، مظاہرین کی قیادت ڈسڑکٹ بار کے سابق جنرل سیکرٹری مذم رضا زیدی ایڈووکیٹ اور جماعت اسلامی کے سابق ضلعی امیر ملک وارث جسرہ ایڈووکیٹ نے کی ان کا کہنا تھا کہ ضلعی انتظامیہ کی جانب سے سرکاری مکانات کے مکینوں کو بے گھر کرنے کی پالیسی افسوسناک ہے ،مظاہرین کا کہنا تھا کہ2001میں ان مکانات کے پوسیدہ ہوجانے کے باعث ضلعی انتظامیہ نے ان مکانات سے باقاعدہ لا تعلقی کا اعلان کیا تھا جس کے وزیر اعلیٰ پنجاب نے شہباز شریف نے نہیں ان کے مکینوں کے نام الاٹ کیا تھا بعد ازاں عدالت عالیہ لاہور نے 2022 میں الاٹمنٹ کی توثیق کی تھی ۔