بگڑے رئیس زادے نے پولیس کا رعب ڈال کر محنت کش گھرانے کا جینا محال کر دیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)بگڑے رئیس زادے نے پولیس کا رعب ڈال کر محنت کش گھرانے کا جینا محال کر دیا،موضع جھگیاں صدیق کی رہائشی زرینہ بی بی نے پولیس کو بتایا کہ۔۔۔
علاقے کے محمد ولائیت نے بلا وجہ تنگ و پریشان کرنے کا سلسلہ شروع کر رکھاہے ملزم گھر کے سامنے آ کر برہنہ ہو کر سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتا ہے کہ میں نے تھانے والوں کو پہلے ہی پچاس ہزار روپے دیئے تھے تم نے میرا کیا بگاڑ لیا ،ہمارے احاطے میں لگے چار قیمتی درخت زبردستی گرا دیئے ، خاتون نے تحفظ اور انصاف کا مطالبہ کیا جس پر پولیس نے ملزم کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔