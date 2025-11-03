موسمیاتی تبدیلی کے اثرات زندگی کے ہر پہلو پر مرتب ہو رہے ،چو دھری سلطان محمود وڑائچ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)او وی ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا و شاہ پور جیل اوورسیز چو دھری سلطان محمود وڑائچ نے کہا ہے کہ موسمیاتی تبدیلی ایک ایسا مسئلہ ہے جو دنیا بھر میں محسوس کیا جا رہا ہے۔
یہ تبدیلیاں زمین کے ماحول میں غیر معمولی طور پر تیزی سے وقوع پذیر ہو رہی ہیں اور ان کے اثرات زندگی کے ہر پہلو پر مرتب ہو رہے ہیں۔ اگرچہ موسمیاتی تبدیلیاں پوری دنیا کے لیے پریشانی کا باعث بن رہی ہیں، لیکن ان کا سب سے زیادہ خمیازہ تیسری دنیا کے ممالک بھگت رہے ہیں۔