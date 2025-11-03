سرکاری ملازمین حقوق کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ،حافظ محمد رمضا ن، حیا ت خا ن نیا ز ی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویثرنل صد ر پیپلا پر وفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضا ن جنرل سیکرٹر ی پر وفیسر محمد حیا ت خا ن نیا ز ی نے پیپلا کے ایک ہنگا می اجلا س کے شر کا ء سے خطا ب کر تے ہو ئے کہا کہ۔۔ْ
پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین اپنے بنیادی حقوق کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ کے نئے قوانین کا خاتمہ، 17A کے قانون کی بحالی، پے پروٹیکشن اور تیس فیصد ڈیسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا حصول، پینشن کے نئے قوانین کا خاتمہ اور وفاق کی طرز پر تنخواہوں میں اضافہ، ایجنڈے کا بنیادی حصہ ہیں ہم اگیگا پنجاب کے ہر فیصلہ کے ساتھ ہیں۔اور 4 نومبر کے احتجاج اور دھرنے میں سرگودھا ڈویژن کی طرف سے بھرپور شرکت کے لیے تیار ہیں ۔