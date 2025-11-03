صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سرکاری ملازمین حقوق کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ،حافظ محمد رمضا ن، حیا ت خا ن نیا ز ی

  • سرگودھا
سرکاری ملازمین حقوق کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں ،حافظ محمد رمضا ن، حیا ت خا ن نیا ز ی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ڈویثرنل صد ر پیپلا پر وفیسر ڈاکٹر حافظ محمد رمضا ن جنرل سیکرٹر ی پر وفیسر محمد حیا ت خا ن نیا ز ی نے پیپلا کے ایک ہنگا می اجلا س کے شر کا ء سے خطا ب کر تے ہو ئے کہا کہ۔۔ْ

 پنجاب کے تمام سرکاری ملازمین اپنے بنیادی حقوق کے دفاع کی جنگ لڑ رہے ہیں گریجویٹی اور لیو انکیشمنٹ کے نئے قوانین کا خاتمہ، 17A کے قانون کی بحالی، پے پروٹیکشن اور تیس فیصد ڈیسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا حصول، پینشن کے نئے قوانین کا خاتمہ اور وفاق کی طرز پر تنخواہوں میں اضافہ، ایجنڈے کا بنیادی حصہ ہیں ہم اگیگا پنجاب کے ہر فیصلہ کے ساتھ ہیں۔اور 4 نومبر کے احتجاج اور دھرنے میں سرگودھا ڈویژن کی طرف سے بھرپور شرکت کے لیے تیار ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

میپکو:سہولتوں اور شکایات کے فوری ازالے کیلئے جدید نظام فعال

ویمن یونیورسٹی میں’’تشدد پسندی کے سدِباب‘‘ پر آگاہی لیکچر

حکومت زرعی شعبے کے فروغ کیلئے مخلص نہیں، کسان اتحاد

ویمن یونیورسٹی میں دو روزہ عالمی سیرت النبیؐ کانفرنس شروع

گند م کی پیداوار بڑھانے کے لیے سیمینار کا انعقاد

مچھروں کی بھرمار، ملیریا و ڈینگی کے خطرات بڑھ گئے

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر