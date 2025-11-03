صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
تجا رتی خسارہ بڑھ ر ہا ہے ،حکومت موثر اقدامات کرے ،مرزا فضل الرحمن

سرگودھا(سٹاف رپورٹر) سا بق صد ر سرگودہا چمبر آف کا مر س ا ینڈانڈسٹر ی مرزافضل الر حمن نے کہا ہے کہ۔۔۔

 کسی بھی ملک کی معاشی اور اقتصاد ی ترقی میں د یگر شعبوں کے علاو ہ بر آ مد ات کا شعبہ بھی خصوصی اہمیت رکھتا ہے بر آ مد ات سے جہاں معاشی سر گر میاں فروغ پا تی ہیں و ہا ں یہ زرمبادلہ میں اضافے کا با عث بھی بنتی ہیں لیکن بد قسمتی سے ہما ر ے بر آ مد ات کے حجم میں اضافہ کیلئے کو ئی طویل ا لمدتی پالیسی تشکیل د ینے پر تو جہ نہیں ہے جس سے تجا رتی خسارہ بڑھ ر ہا ہے۔ ضرورت ا س امر کی ہے کہ ملکی بر آ مد ات میں ا ضافہ کیلئے حکومتی سطح پر مو ثر ترین اقداما ت کیے جا ئیں۔

 

 

