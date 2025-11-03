صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
میاں سلطان علی رانجھا کی مقبولیت سے مخالفین پریشان :احسان اﷲتھہیم

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی سینئر نائب صدر، سوشل میڈیا احسان اﷲ تھہیم نے کہا ہے کہ سابق نائب ضلعی ناظم اور امیدوار برائے صوبائی اسمبلی حلقہ PP-73 میاں سلطان علی رانجھا ضمنی انتخابات میں عوامی امید کے طور پر اْبھر کر سامنے آئے ہیں۔۔۔

 ان کی خدمت، خلوص اور عوامی رابطے نے انہیں حلقہ کی عوام کا پسندیدہ امیدوار بنا دیا ہے ،عوامی سطح پر ان کی مقبولیت میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے ، جس نے سیاسی مخالفین کو پریشانی میں مبتلا کر دیا ہے ،مخالفین کی جانب سے منفی پروپیگنڈے اور بے بنیاد باتوں کا سہارا لیا جا رہا ہے ۔ 

 

