ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ملک جہانزیب اعوان نے اختیارات چیف آفیسر کو تفویض کر دیئے

  • سرگودھا
ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن ملک جہانزیب اعوان نے اختیارات چیف آفیسر کو تفویض کر دیئے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودھا/ایڈمنسٹریٹر میونسپل کارپوریشن سرگودھا ملک جہانزیب اعوان نے ادارے کی کارکردگی بہتر بنانے کیلئے اپنے اختیارات چیف آفیسر کو تفویض کر دیئے ہیں۔۔۔

 ذرائع کے مطابق کمشنر سرگودھانے جو کہ ایڈمنسٹریٹر بلدیہ ہیں سرکاری امور زیادہ ہونے کی وجہ سے ادارے کے سرکاری امور متاثر ہو رہے تھے بالخصوص حکومت کی جانب سے کمرشل نقشوں کی منظوری کے اختیارات ڈی پی ڈی سی سے لیکر ایڈمنسٹریٹر کو دیدیئے لیکن سرکاری مصروفیات کے باعث کمشنر سرگودھا منظوری نہیں دے سکے جس سے ادارے کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس پر کمشنر نے بلدیہ کے مسائل کے حل کیلئے اپنے اختیارات چیف آفیسر کو دے دیئے ہیں۔ 

 

