صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چار ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر نصف درجن شہریوں کو لوٹ لیا

  • سرگودھا
چار ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر نصف درجن شہریوں کو لوٹ لیا

عاشق علی، محمد منیب، عامر،محمد قاسم،احسان اﷲ، محمد شہبازسے لوٹ مار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چار ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر نصف درجن شہریوں کو لوٹ لیا، بتایا جاتا ہے کہ 23الف جنوبی کے قریب چار نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر وہاں سے گزرنے والے عاشق علی، محمد منیب،محمد عامر،محمد قاسم،احسان اﷲ، محمد شہبازکو یکے بعد دیگرے روک کر انس ے قیمتی موبائلز اورنقدی چھین لی اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

وزیر دفاع نے کینٹ ہاؤسنگ سیالکوٹ میں پیڈل کورٹ کا افتتاح کر دیا

کمشنر گوجرانوالہ سے تائیکوانڈو ایسوسی ایشن کے عہدیدار وں کی ملاقات

شہر اقبال کے گلی محلے کچر ا کنڈی میں تبدیل، شہری پر یشان

ملک تشدد، احتجاج کا متحمل نہیں ہوسکتا:سپیکر پنجاب اسمبلی

گیپکو نے سیلاب سے متاثرہ 4 اضلاع میں بجلی کی سپلائی بحال کردی

گجرات:عطائیوں کیخلاف کارروائی ، کلینک و میڈیکل سٹور سیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر