چار ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر نصف درجن شہریوں کو لوٹ لیا
عاشق علی، محمد منیب، عامر،محمد قاسم،احسان اﷲ، محمد شہبازسے لوٹ مار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)چار ڈاکوؤں نے ناکہ لگا کر نصف درجن شہریوں کو لوٹ لیا، بتایا جاتا ہے کہ 23الف جنوبی کے قریب چار نامعلوم ڈاکوؤں نے اسلحہ کے زور پر وہاں سے گزرنے والے عاشق علی، محمد منیب،محمد عامر،محمد قاسم،احسان اﷲ، محمد شہبازکو یکے بعد دیگرے روک کر انس ے قیمتی موبائلز اورنقدی چھین لی اور فائرنگ کرتے ہوئے فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے کاروائی شروع کر دی۔