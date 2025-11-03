لے پالک بیٹا بیوہ کی بیٹی کو اغوا کر کے فرار ہو گیا
نرگس بی بی نے شوہر کی وفات کے بعد شان کو بیٹا بنایا(ع)کو لے گیادیگر واقعات میں 2لڑکیاں اغوا کر لی گئیں،مقدمات درج کر لئے گئے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مختلف واقعات میں ایک شادی شدہ خاتون اور دو دوشیزائیں اغواء کر لی گئیں، بتایا جاتا ہے کہ استقلال آباد کالونی کی رہائشی نرگس بی بی کے خاوند کی وفات کے بعد شان طارق کو بیٹا بنا کر اس نے ساتھ رکھ لیا جس نے اس کی 17سالہ بیٹی مسماۃ(ع) کو ورغلا کر اغواء کر لیا اور نامعلوم مقام پر لے گیا، اسی طرح ہاتھی ونڈ سے شفقت وغیرہ چار افراد جن میں ایک خاتون بھی شامل تھی نے اسلحہ کے زور پر مبینہ طور پر مسماۃ(م)کو اغواء کر لیا،49شمالی سے ناصر وغیرہ پانچ افراد نے 22سالہ مسماۃ(م)کو اغواء کر لیا، پولیس نے ملزمان کے خلا ف مقدمات درج کرلئے ۔