صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ماڈل قبرستان منصوبہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی سے ٹھپ

  • سرگودھا
ماڈل قبرستان منصوبہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی سے ٹھپ

فنڈز کی عدم فراہمی ،حکومت کی عدم توجہ،ملازمین کو ضلع کونسلوں میں ضم کر دیا گیا

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کروڑوں کی لاگت سے بننے والے ماڈل قبرستان حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں ذرائع کے مطابق سرگودہا سمیت صوبہ بھر کے متعدد اضلاع میں حکومت نے کچھ سال قبل وفات پا جانے والے شہریوں کی تدفین کے لیے شہر خموشاں اتھارٹی تشکیل دیکرماڈل قبرستان بنائے تھے اس سلسلہ میں سرگودہا میں بھی ایک ماڈل قبرستان بنا کر عملہ تعینات کیا گیا تھا لیکن بعد ازاں فنڈز کی عدم فراہمی اور حکومت کی عدم توجہی کے باعث ماڈل قبرستان غیر فعال ہونے پر ڈیوٹی دینے والے ملازمین کو ضلع کونسلوں میں ضم کر دیا گیا جس کی وجہ سے ماڈل قبرستانوں کا منصوبہ فیل ہو کر رہ گیا ہے اورمنصوبے پر خرچ ہونے کروڑوں کے فنڈ ضائع ہو تے دکھائی دے رہے ہیں ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

سیکرٹری ہاؤسنگ کا شہرمیں زیرتعمیر سٹرکچر پلان سڑکوں کا دورہ

پی ٹی آئی حکومت نے سب تباہ ہم نے ملک بچایا، رانا تنویر

صوبائی وزیر بلال یاسین کا حلقے کا دورہ،ترقیاتی کاموں کا سنگ بنیاد رکھا

ضیا الدین انصاری کی بطور امیر حلف برداری تقریب

بیرونی محاذ پر دوستوں کیساتھ کھڑا ہونا چاہئے : چودھری سرور

جامعہ نعیمیہ میں سیرت النبی ؐپرکوئزمقابلہ، انعامات تقسیم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر