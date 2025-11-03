ماڈل قبرستان منصوبہ حکومت کی ناقص منصوبہ بندی سے ٹھپ
فنڈز کی عدم فراہمی ،حکومت کی عدم توجہ،ملازمین کو ضلع کونسلوں میں ضم کر دیا گیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کروڑوں کی لاگت سے بننے والے ماڈل قبرستان حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث ٹھپ ہو کر رہ گئے ہیں ذرائع کے مطابق سرگودہا سمیت صوبہ بھر کے متعدد اضلاع میں حکومت نے کچھ سال قبل وفات پا جانے والے شہریوں کی تدفین کے لیے شہر خموشاں اتھارٹی تشکیل دیکرماڈل قبرستان بنائے تھے اس سلسلہ میں سرگودہا میں بھی ایک ماڈل قبرستان بنا کر عملہ تعینات کیا گیا تھا لیکن بعد ازاں فنڈز کی عدم فراہمی اور حکومت کی عدم توجہی کے باعث ماڈل قبرستان غیر فعال ہونے پر ڈیوٹی دینے والے ملازمین کو ضلع کونسلوں میں ضم کر دیا گیا جس کی وجہ سے ماڈل قبرستانوں کا منصوبہ فیل ہو کر رہ گیا ہے اورمنصوبے پر خرچ ہونے کروڑوں کے فنڈ ضائع ہو تے دکھائی دے رہے ہیں ۔