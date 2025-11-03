اسیروں کو مفید شہری بننے کیلئے محکمہ پیرول اینڈ پروبیشن کی عمارت مکمل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)جیلوں میں قیدیوں کو جرائم سے بچا کرمعاشرے کا باعزت شہری بنانے کے لئے محکمہ پیرول اینڈ پروبیشن کو مزید فعال کرنے کے لئے 7کروڑ50لاکھ96ہزار روپے کی لاگت سے فیصل آباد روڈ پر عمارت کی تعمیر مکمل ہو چکی ہے۔۔۔
عمارت میں پروبیشن میں رہا ہونے والے افراد کی اصلاح اور ہنر مند بنانے کے لئے کونسلنگ ہالز ،افسران کے دفاتر ،میٹنگ روم بنائے گئے ہیں محکمہ اصلاح اسیران حکومت کا قیدیوں پر اٹھنے والے اخراجات کا ماہانہ کروڑوں کی بچت کراتی ہے جبکہ محکمہ ان مجرموں کو عادی بنانے کی بجائے باعزت شہری بنانے میں اہم کردار ادا کر رہا ہے ۔