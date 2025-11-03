صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نالیوں کی صفائی نہ ہو سکی ،گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے لگا

  • سرگودھا
2 فٹ گہری اور دو فٹ چوڑی نالی کی صفائی ٹھیکیدار کے کارندوں کی ہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کے عملہ صفائی کی جانب سے بعض علاقوں میں نالیوں کی صفائی نہ کرنے سے ان گلیوں میں گندا پانی کھڑا ہونے لگا ذرائع کے مطابق دوفٹ گہری اور دو فٹ چوڑی نالی کی ڈی سلٹنگ اور صفائی کی ذمہ داری سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کے ٹھیکیدار کے کارندوں کی ہے لیکن عملہ نالیوں کی ڈی سلٹنگ نہیں کررہا ہے جس سے بعض علاقوں میں نکاسی آب کا نظام درہم برہم ہونے لگا ہے شہریوں کا کہنا ہے جب اس بارے عملہ میں کو کہا جائے وہ کہتے ہیں نالیوں کی صفائی ہمارا کام نہیں ہے ،شہریوں نے ارباب اختیار س نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔ 

 

