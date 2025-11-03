صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

70فیصد ہوٹلزو ریستوران نیشنل ٹیکس نمبر کے بغیر ہی فعال

  • سرگودھا
70فیصد ہوٹلزو ریستوران نیشنل ٹیکس نمبر کے بغیر ہی فعال

اس مد میں ٹیکس کے اہداف بھی پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اندرون شہر سمیت ضلع بھر میں قائم 70فیصد ہوٹلزو ریستوران نیشنل ٹیکس نمبر کے بغیر ہی چل رہے ہیں جن میں سرگودھا کے معروف ہوٹل و ریستوران بھی شامل ہیں،جس کی وجہ سے اس مد میں ٹیکس کے اہداف بھی پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ،حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر کے ہوٹلوں و ریستورانوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے ارباب اختیار کو بھجوائی گئی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں قائم ہوٹلوں و ریستورانوں میں سے مالکان کی مختصر تعداد نیشنل ٹیکس نمبر رکھتی ہے ، جبکہ دیگر نے آج تک اس سلسلہ میں کوئی قدم نہیں اٹھایا رپورٹ میں نیشنل ٹیکس نمبر حاصل نہ کروانے والے ہوٹلوں و ریستورانوں کے دائرہ کار میں لانے اور عملدرآمد نہ ہونے کی صورت میں ان کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پہلے سلام پھر کلام کی ہدایات نظرانداز، ٹریفک پولیس کا پہلے چالان پھرکلام فارمولا رائج

گیس لوڈشیڈنگ ، نئے کنکشنز کیلئے کھدائی ، شہری پریشان

ڈینگی کے خاتمے کیلئے ڈور ٹو ڈور مہم شروع کرنے کی ہدایت

ضلع ٹوبہ ٹیک سنگھ میں صحت کی سہولیات بہتر بنانے کا فیصلہ

گندم اگاؤ مہم: جدید زرعی طریقوں کیلئے جامع حکمتِ عملی تیار

اے سی صدف کا ٹی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، صفائی کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ایک منفرد کتب خانہ
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
پنجابی ہوائی کمپنی ؟
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری اور بڑھتا قرض
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
راستہ بھٹکانے والے
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
داعی کی ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر