70فیصد ہوٹلزو ریستوران نیشنل ٹیکس نمبر کے بغیر ہی فعال
اس مد میں ٹیکس کے اہداف بھی پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)اندرون شہر سمیت ضلع بھر میں قائم 70فیصد ہوٹلزو ریستوران نیشنل ٹیکس نمبر کے بغیر ہی چل رہے ہیں جن میں سرگودھا کے معروف ہوٹل و ریستوران بھی شامل ہیں،جس کی وجہ سے اس مد میں ٹیکس کے اہداف بھی پورے ہوتے دکھائی نہیں دے رہے ،حکومت پنجاب کی ہدایت پر ضلع بھر کے ہوٹلوں و ریستورانوں کو ٹیکس نیٹ میں لانے کے حوالے سے ارباب اختیار کو بھجوائی گئی رپورٹ کے مطابق ضلع بھر میں قائم ہوٹلوں و ریستورانوں میں سے مالکان کی مختصر تعداد نیشنل ٹیکس نمبر رکھتی ہے ، جبکہ دیگر نے آج تک اس سلسلہ میں کوئی قدم نہیں اٹھایا رپورٹ میں نیشنل ٹیکس نمبر حاصل نہ کروانے والے ہوٹلوں و ریستورانوں کے دائرہ کار میں لانے اور عملدرآمد نہ ہونے کی صورت میں ان کے خلاف کاروائی کی سفارش کی گئی ہے ۔