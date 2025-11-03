زرعی رقبوں پر ہاؤسنگ کالونیاں ،شدید غذائی بحران کاخدشہ
گرین زون میں کالونی بنانے پر پابندی،برائون رقبہ ناقابل کاشت قرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت کی ناقص منصوبہ بندی کے باعث زرعی رقبوں پر پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونیاں بننے سے مستقبل میں شدید غذائی بحران پیدا ہونے کاخدشہ لاحق ہو گیا ہے ذرائع کے مطابق حکومت نے دوزون بنائے ہوئے ہیں گرین اوربراؤن ،ون گرین زون میں پرائیویٹ ہاؤسنگ کالونی بنانے پر پابندی ہے جبکہ جو رقبہ قابل کاشت نہ ہو وہ براؤن زون قرار دے دیا جاتاہے پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان ملی بھگت کرکے گرین زون والے ایریا کو براؤن زون میں ں شامل کرسکتے زمینداروں کو منہ مانگی قیمت دے کر خرید لیتے ہیں اور ہاؤسنگ کالونی بنالیتے ہیں زمین دار رقم زیادہ ملنے کے لالچ میں اپنا رقبہ فروخت کرکے اس قیمت سے دو تین گنا رقبہ دوسری جگہ خرید لیتے ہیں جبکہ بعض اپنی رقم کاروبار میں لگا دیتی ہیں۔