گھر میں نقب لگا کر 20لاکھ کے زیورات،نقدی ،قیمتی سامان چوری
عزیز ممتا ز کے گھر واردات ،پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج کے باوجود چور نہ پکڑ سکی مقدمہ درج ،اہل علاقہ عدم تحفظ کاشکار ،آر پی او،ڈی پی او سے دارد رسی کا مطالبہ
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ ترکھانوالہ کی حدود میں چوروں نے اہل علاقہ کا جینا محال کر دیا، جبکہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہونے کے باوجود مقامی پولیس چوروں پکڑنے میں ناکام ہے ،علاقہ کے لوگ عدم تحفظ کا شکار ہو کر رہ گئے ہیں ، گزشتہ شب بھی ملزمان نے عزیز ممتا ز کے گھر میں نقب لگا کر بیس لاکھ روپے مالیت کے زیورات، اڑھائی لاکھ روپے کیش و دیگر قیمتی سامان لوٹ لیا اور فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس موقع پر پہنچ گئی ، اطراف کے گھروں میں لگے سی سی ٹی وی کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کر لی گئی، جس میں چوروں کو دیکھا جا سکتا ہے کہ وہ مسلح ہو کر علاقے میں دندناتے پھررہے ہیں، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا تاحال ملز موں کو گرفتار نہیں کیا جاسکا ، اہل علاقہ نے آر پی اواور ڈی پی او سرگودھا سے نوٹس لے کر داد رسی کا مطالبہ کیا ہے ۔