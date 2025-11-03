ڈولفن سٹی سکواڈ کو ملنے والی کمسن بچی کے ورثاء کو تلاش کرکے حوالے کر دی گئی
میانوالی (نامہ نگار ،ڈسٹرکٹ رپورٹر)پکار 15 کی کال پر ڈولفن سٹی سکواڈ کو ملنے والی کمسن بچی کے ورثاء کو تلاش کرکے انکے حوالے کر دیا۔
پکار 15 پر کال موصول ہوئی کہ مسجد مہاجرین کے پاس ایک لاوارث کمسن بچی موجود ہے جس کے ورثاء کا پتہ نہیں چل رہا۔ ڈولفن سٹی سکواڈ نے پکار 15 کی کال پر فوری ریسپانس کیا اور کمسن بچی کو اپنی حفاظت میں لیکر اسکے ورثاء کو تلاش کرنے لگے اور اس کے ورثاء کو تلاش کرکے گھر جاکر بچی کی والدہ کے حوالے کردیا۔کمسن بچی کی والدہ نے میانوالی پولیس کے بروقت تعاون اور کاوش کو سراہا اور شکریہ ادا کیا۔