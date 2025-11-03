عبدالرحمن الیون نے حمز ہ الیون کو شکست دے کر کرکٹ میچ جیت لیا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرگودھا سپورٹس سٹیڈیم میں نیو سٹار کرکٹ کلب کے زیر اہتمام عبدالرحمن الیون اورحمزہ الیون کے مابین ایک اہم میچ کھیلا گیا۔۔۔
جس میں عبدالرحمن الیون کی طرف سے مقررہ 35اوور ز میں 248 کا ٹارگٹ دیا گیا عبدالرحمن کی طرف سے کیا قادر 51 سکور , زین عباس 52 ،عبدالرحمن 40 ،کوچ کپتان ارشد 36رنز کے ساتھ نمایاں رہے حمزہ الیون کی طرف سے کپتان حمزہ نے 112 رنز کی انگز کھیلی، فہد نے 56 رنز بنائے مگر اس کے باوجود 248 کا ہدف حاصل نہ کر سکے ۔