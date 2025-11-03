صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مال بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ ،سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار

  • سرگودھا
معدنیات سے لوڈ گاڑیاں ان سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)مال بردار گاڑیوں پر اوور لوڈنگ کے باعث تین سال قبل تعمیر ہونیوالی بیشتر سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگیں،جبکہ لوڈ ایکسل مینجمنٹ کا جاری ٹیبل متنازعہ بن کر رہ گیاہے ،ذرائع کے مطابق حکومت نے شاہراؤں کے معیار کے مطابق ان پر چلنے والی مال بردار گاڑیوں کے لوڈ کی حد ود مقرر کر رکھی ہیں اورلوڈ ایکسل مینجمنٹ کے نام سے جاری ٹیبل میں متذکرہ پروگرام کے تحت تعمیر ہونیوالی شاہراؤں کے متعلق لوڈ کا تعین نہ ہونے کے باعث یہ سڑکیں اوور لوڈنگ کی وجہ سے اپنی مدت سے پہلے ہی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہونے لگی ہیں،بالخصوص معدنیات سے لوڈ گاڑیاں ان سڑکوں کو شدید نقصان پہنچا رہی ہیں۔ 

 

