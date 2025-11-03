ترقی وخوشحالی پاکستا نی قو م کا مقدرہے ،شازیہ بانو
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)ضلعی جنرل سیکرٹر ی پاکستان مسلم لیگ ن شعبہ خواتین شازیہ بانو نے کہا ہے کہ ترقی وخوشحالی پاکستا نی قو م کا مقدرہے۔۔۔
الزا م تراشیا ں ،ما یوسی اور نا امیدی کی باتیں کر نے وا لی پی ٹی آئی جمہوری تقاضوں کو مد نظر ر کھ کر اپنا مثبت کر دا رادا کر ے کیونکہ پاکستا ن آ ج خطے میں معاشی طو رپر اپنا کلیدی کر دار ادا کر ر ہا ہے مسلم لیگ ن کی حکو مت نے بحرا نو ں اور مسائل کے حل کیلئے کامیاب جدو جہد کی ہے جس کا نہ صرف ملک کے تمام طبقے اعتراف کر رہے ہیں بلکہ بیرون ممالک میں پاکستان کا بڑھتا ہوا وقار اس بات کی دلیل ہے کہ حکومت کی پالیسیاں بہترین اور وقت کے عین تقاضوں کے مطابق ہیں۔