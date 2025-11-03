صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں ادویات کی قلت ختم

  • سرگودھا
ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال میں ادویات کی قلت ختم

نیا سٹاک پہنچ گیا،مریضوں کو ہر قسم کی ادویات فراہم:میڈیکل سپرنٹنڈنٹ

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)وزیراعلی پنجاب محترمہ مریم نواز کی ہدایت پر سرگودھا ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ اسپتال سرگودھا میں ادویات کی کمی کو پورا کر دیا گیا ہے اور نیا سٹاک بھی ہسپتال پہنچ گیا ہے جو مریض ہسپتال سے علاج کروا رہے ہیں اب انہیں ہر قسم کی دوائی میسر ہوگی۔ڈاکٹر فیصل مسعود ٹیچنگ ہسپتال کے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر محمد شہباز کا کہنا ہے کہ گزشتہ کئی روز سے ہسپتال میں ادویات کی کمی کا سامنا تھا جس سے مریضوں کو مشکلات پیش ا رہی تھی اب ہسپتال میں وافر مقدار میں ادویات کا اسٹاک آگیا ہے اور انشاء اﷲ اب مریضوں کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا اور انشاء اﷲ کوشش کی جائے گی کہ مستقبل میں بھی مریضوں کو وافر مقدار میں ادویات کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے اس کے لیے ہم تمام وسائل بروئے کار لارھے ہیں ایم ایس ڈاکٹر محمد شہباز نے کہا کہ میرے دروازے عوام کے لیے کھلے ہیں کسی بھی مریض یا لواحقین کو کوئی شکایت ہو وہ بلا جھجک میرے دفتر میں آکر شکایت کر سکتا ہے انشاء اﷲ ان کی شکایت کا ازالہ کیا جائے گا کیونکہ ہمارا مقصد ہی عوام کی خدمت کرنا ہے ۔

 

