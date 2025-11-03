صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • سرگودھا
حفاظتی ٹیکوں کی مہم بچوں کو خسرہ اور روبیلا سے محفوظ رکھنے کیلئے اہم :ڈاکٹر محمد رفیق

میانوالی (نامہ نگار )چیف ایگزیکٹو افیسر ڈسٹرکٹ ہیلتھ اینڈ پاپولیشن ڈیپارٹمنٹ ڈاکٹر محمد رفیق خان نیازی کی ہدایت پرمحکمہ صحت اور کامنیٹ کے اشتراک سے ڈی ایچ او آفس میانوالی میں۔۔۔

 مذہبی رہنماؤں،این جی اوز کے نمائندوں ، علاقے کے بااثر افراد، میڈیا کے نمائندوں اور الائن ڈیپارٹمنٹ کے ساتھ ایک میٹنگ کا انعقاد کیا گیا جس کی صدارت ڈاکٹر احسان الحق ڈپٹی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افیسر میاںوالی نے کی میٹنگ میں شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے بتایا کہ حفاظتی ٹیکوں کی یہ مہم بچوں کو خسرہ اور روبیلا جیسی خطرناک بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی اہم ہے اور اس مہم میں چھ ماہ سے پانچ سال تک کے تمام بچوں کو خسرہ اور روبیلہ سے بچاؤ کے حفاظتی ٹیکے مفت لگائے جائیں گے ،عائشہ عزیز ،محمد ناصر نے بھی خطاب کیا۔

 

