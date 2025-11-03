بوگس کریک ڈاؤن ، سموگ میں خطر ناک حد تک اضافہ
تحفظ ماحولیات ڈیپارٹمنٹ کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ،مطلوبہ وسائل اور افرادی قوت کی عدم دستیابی کو جواز بنا کر صرف سرکاری ریکارڈ مرتب کرنے تک کریک ڈائون کیا جارہا کڑانہ ہلز پر پتھروں کی کرشنگ کے دوران ہروقت گرد وغبار اڑتا رہتا ہے ،طویل پہاڑی سلسلے پر کہیں بھی ٹریٹمنٹ پلانٹ نصب نہیں ،کمشنر،ڈپٹی کمشنر فوری نوٹس لیں،شہری
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومتی ہدایت پر تحفظ ماحولیات نے آلودگی اور سموگ کے پیش نظر کریک ڈاؤن کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے مگر یہ کریک ڈاؤن تحفظ ماحولیات ڈیپارٹمنٹ کی ڈنگ ٹپاؤ پالیسی ،مطلوبہ وسائل اور افرادی قوت کی عدم دستیابی کو جواز بنا کر صرف سرکاری ریکارڈ مرتب کرنے تک محدود ہے جبکہ بڑی بڑی فیکٹریوں سے دھویں و فضلہ جات کی نکاسی اور کڑانہ ہلز پر پتھروں کی کریشنگ کے دوران حفاظتی اقدامات نہ ہونے کے باعث آلودگی تشویشناک حد تک بڑھ چکی ہے ،جہاں ہروقت اڑتا گردوغبار اطراف کے درجنوں دیہات میں خطرناک آلودگی پھیلانے اورممکنہ سموگ کا سبب بنا ہوا ہے جس سے ہزاروں کی تعداد میں مکین متاثر ہو رہے ہیں، یہاں یہ امر بھی قابل ذکر ہے کہ کریشنگ کے دوران مشینری کے دھویں اور اڑنے والی مٹی سے پیدا ہونیوالے مسائل کو کنٹرول کرنے کیلئے ٹریٹمنٹ پلانٹ کی تنصیب حکومتی ایس او پی کے بنیادی نکات میں شامل ہے ، اس کے باوجود ایک طویل پہاڑی سلسلے پر کہیں بھی ٹریٹ پلانٹ نہیں اورنہ ہی آلودگی کے سدباب کیلئے دیگر اقدامات اٹھانے کا رواج ہے ،اسی طرح حالیہ پانچ سالوں کے دوران انتظامیہ بھٹہ خشت کو زگ زیگ ٹیکنالوجی پر منتقل نہیں کر سکی ، بیشتر بھٹہ خشت مالکان روایتی طریقے سے ربڑ، لکڑی کا برادہ،پلاسٹک یا دیگر اسی نوعیت کا میٹریل استعمال کر کے آلودگی میں اضافہ کر رہے ہیں ،ان کے خلاف مقدمات تو درج کروائے جاتے ہیں مگر ان مقدمات میں ضمانتوں کے بعد پھر سے قانون شکنی بھی معمول ہے ،شہریوں کا کہنا ہے کہ کمشنر و ڈپٹی کمشنر صورتحال کا نوٹس لیتے ہوئے تدارک کیلئے اقدامات یقینی بنائیں بصورت دیگر لوگ احتجاج پر مجبور ہونگے ۔