ای سٹیمپ پیپرز کی فراہمی میں بد انتظامی ، محکمہ مال کو گائیڈ لائن پر عملدرآمد کا حکم
مستقل بنیادوں پر چیک اینڈ بیلنس کا فقدان ،بلیک مارکیٹنگ ،جعلسازیوں اور اضافی قیمتوں پر ای سٹیمپ پیپرز کی فروخت نے سائلین کو خوار کر کے رکھ دیا ،شٹامپ فروشوں کی چاندی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)حکومت پنجاب کی جانب سے سرگودھا سمیت مختلف اضلاع میں ای سٹیمپ پیپرز کی فراہمی کا عمل بد انتظامی اور ناقص منصوبہ بندی کی نذر ہو نے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے محکمہ مال کے افسروں کو سختی سے حکومتی گائیڈ لائن پر عملدرآمد کے احکامات جاری کر دیئے گئے ، ذرائع کے مطابق ای سٹیمپپیپرز کی بلیک مارکیٹنگ ،جعلسازیوں اور اضافی قیمتوں پر فروخت نے سائلین کو خوار کر کے رکھ دیا ہے ، ا شٹامپ فروشوں نے اپنے ہی ریٹ مقرر کھے ہیں،قابل ذکر امر یہ ہے کہ اس سلسلہ میں گزشتہ ایک سال کے دوران موصول ہونیوالی درجنوں شکایات اور حکام بالا کی ڈائریکشن پربھی انتظامیہ کی جانب سے عملدرآمدکروانے کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ،اس حوالے سے پانچ وثیقہ نویسوں کے لائسنس منسوخ کر کے چپ سادھ لی گئی جبکہ مستقل بنیادوں پر چیک اینڈ بیلنس کے فقدان کی وجہ سے ا شٹامپ پیپرز کے حصول میں عام آدمی رل کر رہ گیا ہے ،دوسری جانب محکمہ ریونیو حکام کا کہنا ہے کہ بورڈ آر ریونیو کی جانب سے محکمانہ کاروائی جلد شروع کی جا رہی ہے ،جس میں اسی نوعیت کی بے ضابطگیوں کے ذمہ دارسب رجسٹرارز و دیگر عملے کیخلاف سخت محکمانہ کاروائی عمل میں لائی جائے گی ۔