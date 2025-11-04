صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو ختم کرنیکا فیصلہ ،اتھارٹی بنائی جائیگی ،ذرائع

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر) حکومت پنجاب نے سرگودھا سمیت صوبہ بھر میں ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کے خلاف بڑھتی ہوئی شکایات پر ویسٹ مینجمنٹ کمپنیز کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے ذرائع کے مطابق حکومت کمپنی کے بجائے اسے اتھارٹی بنا رہی ہے جس کے چیئرمین متعلق ضلع کے ڈپٹی کمشنرز ہونگے ۔ توقع ہے دسمبر کے شروع میں اتھارٹیز فعال ہو جائیں گی ۔

