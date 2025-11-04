فوڈ اتھارٹی کے چھاپے ، تین کھویا یونٹ سیل کر دیئے ،تیار مال تلف
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی ٹیم نے اندرون شہر بلاک نمبر10،ہجن ،جہان آباد میں چھاپے مار کر تین کھویا یونٹ سیل کر دیئے ، موقع سے برآمد ہونے والا ناقص اور مضر صحت کھویا کی بھاری مقدار کو تلف کر کے یونٹ مالکان جن کے نام نوید اختر،عدنان،کلیم اسلم بتائے جاتے ہیں کے خلاف مقدمات درج کروادیئے گئے ۔
