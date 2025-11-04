صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیل شدہ میڈیکل سٹور خود ہی کھولنے پر مالک کے خلاف مقدمہ در ج

  • سرگودھا
سیل شدہ میڈیکل سٹور خود ہی کھولنے پر مالک کے خلاف مقدمہ در ج

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیل شدہ میڈیکل سٹور خود ہی ڈی سیل کرنے پر مالک کے خلاف مقدمہ در ج کروا دیا گیا بتایا جاتا کہ ڈرگ انسپکٹر نے تین روز قبل بھاگٹانوالہ میں سفی الرحمان کا میڈیکل سٹور قانون شکنی پر سیل کیا تھا ، بعدازاں مذکورہ شخص نے کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے سیل توڑ کر سٹور دوبارہ کھول لیا، پتہ چلنے پر ڈرگ انسپکٹر نے موصوف کیخلاف مقدمہ درج کر وا دیا۔

سیل شدہ میڈیکل سٹور خود ہی ڈی سیل کرنے پر مالک کے خلاف مقدمہ در ج کروا دیا گیا بتایا جاتا کہ ڈرگ انسپکٹر نے تین روز قبل بھاگٹانوالہ میں سفی الرحمان کا میڈیکل سٹور قانون شکنی پر سیل کیا تھا ، بعدازاں مذکورہ شخص نے کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے سیل توڑ کر سٹور دوبارہ کھول لیا، پتہ چلنے پر ڈرگ انسپکٹر نے موصوف کیخلاف مقدمہ درج کر وا دیا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ای بس شیلٹرز سمیت اربوں کی سکیمیں منظور

گرانفروشوں کیخلاف زیروٹالرنس،قیمتیں ہر صورت کنٹرول کرنے کا حکم

موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا باقاعدہ آغاز

میلسی :موٹر سائیکل چوری کی وارداتیں ، ایس ایچ او معطل

بیل دوڑ پر جوا، پولیس کا چھاپہ ، درجنوں افراد گرفتار

نوجوان پر تشدد، ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل، مقدمہ درج

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس