سیل شدہ میڈیکل سٹور خود ہی کھولنے پر مالک کے خلاف مقدمہ در ج
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سیل شدہ میڈیکل سٹور خود ہی ڈی سیل کرنے پر مالک کے خلاف مقدمہ در ج کروا دیا گیا بتایا جاتا کہ ڈرگ انسپکٹر نے تین روز قبل بھاگٹانوالہ میں سفی الرحمان کا میڈیکل سٹور قانون شکنی پر سیل کیا تھا ، بعدازاں مذکورہ شخص نے کار سرکار میں مداخلت کرتے ہوئے سیل توڑ کر سٹور دوبارہ کھول لیا، پتہ چلنے پر ڈرگ انسپکٹر نے موصوف کیخلاف مقدمہ درج کر وا دیا۔
