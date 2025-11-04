اعوان چوک میں تیز رفتار دو کاریں ٹکرا گئیں،2افراد زخمی
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرکٹ ہاؤس کے قریب اعوان چوک میں تیز رفتار دو کاریں موڑ کاٹتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، جس کے باعث ان مین سوار دو افراد زخمی ہو گئے ، جبکہ کاروں کو شدید نقصان پہنچا، اطلاع ملنے پر پولیس پہنچ گئی،موقع کا جائزہ لینے کے بعد دونوں کاروں کے ڈرائیورز قصور وار نکلے جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔
