صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اعوان چوک میں تیز رفتار دو کاریں ٹکرا گئیں،2افراد زخمی

  • سرگودھا
اعوان چوک میں تیز رفتار دو کاریں ٹکرا گئیں،2افراد زخمی

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)سرکٹ ہاؤس کے قریب اعوان چوک میں تیز رفتار دو کاریں موڑ کاٹتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، جس کے باعث ان مین سوار دو افراد زخمی ہو گئے ، جبکہ کاروں کو شدید نقصان پہنچا، اطلاع ملنے پر پولیس پہنچ گئی،موقع کا جائزہ لینے کے بعد دونوں کاروں کے ڈرائیورز قصور وار نکلے جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

سرکٹ ہاؤس کے قریب اعوان چوک میں تیز رفتار دو کاریں موڑ کاٹتے ہوئے ایک دوسرے سے ٹکرا گئیں، جس کے باعث ان مین سوار دو افراد زخمی ہو گئے ، جبکہ کاروں کو شدید نقصان پہنچا، اطلاع ملنے پر پولیس پہنچ گئی،موقع کا جائزہ لینے کے بعد دونوں کاروں کے ڈرائیورز قصور وار نکلے جس پر ان کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ادائیگیوں میں تاخیر‘ایل ڈی اے کاترقیاتی عمل متاثر‘مالی دبائو

پولیو ویکسی نیشن مہم کاافتتاح

لیسکو نے سنگل فیز میٹر کی تنصیب مزید مشکل بنا دی

9واسا افسروں کے تقرر و تبادلے

2 سکولوں میں والدین، اساتذہ کا پولیو ورکرز پر تشدد

دہشتگردی کیسز30:ٹی ایل پی کارکنان کوڈسچارج کرنے کا حکم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس