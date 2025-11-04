جامع مسجد بلاک ایک کے اطراف برآمدے واگزار کروانے کا حکم
میونسپل کارپوریشن اور پیرا حکام کو نقشے چیک کر کے فوری رپورٹ دینے کی ہدایت سیوریج منصوبے پر 15روز میں کام شروع،وٹیرنری ہسپتال شہر سے نکالنے پر اتفاق
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)کمشنر سرگودہا ڈویژن جہانزیب اعوان نے شہر کے وسط میں واقع جامع مسجد بلاک نمبر ایک کے اطراف برآمدوں سے متعلق رپورٹ طلب کرتے ہوئے میونسپل کارپوریشن اور پیرا حکام کو ہدایت کی ہے کہ اگر کسی دور میں وہاں برآمدے موجود تھے اور اب ان پر قبضے ہو چکے ہیں تو انہیں گول چوک مسجد کی طرز پر واگزار کرایا جائے ۔ انہوں نے ہدایت کی کہ تمام پرانے نقشہ جات چیک کر کے اس ضمن میں فوری رپورٹ فراہم کی جائے ۔یہ ہدایات انہوں نے ہفتہ وار اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے جاری کیں۔ اجلاس میں ایم ڈی واسا نے وزیراعلیٰ کے سرگودہا شہر کے لیے میگا سیوریج منصوبے کے حوالے سے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ تمام ورکنگ مکمل ہو چکی ہے اور پندرہ دن میں عملی کام شروع کر دیا جائے گا۔
انہوں نے مزید بتایا کہ شہر کے تین ڈسپوزل اسٹیشنز دین کالونی، علی کالونی اور عیدگاہ کی رینوویشن مکمل ہو چکی ہے جبکہ سلانوالی ڈسپوزل پر کام جاری ہے ۔ ایم او آر نے شہر سے ریڑھی مافیا کے خاتمے کی رپورٹ پیش کی اور یقین دہانی کرائی کہ سردیوں میں کسی گوالے کو شہر میں داخل نہیں ہونے دیا جائے گا۔ اجلاس میں وٹیرنری ہسپتال کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے اقدامات پر بھی اتفاق کیا گیا۔
سیکرٹری آر ٹی اے نے بتایا کہ الیکٹرک بسوں کا ایک اسٹینڈ فعال ہو چکا ہے جبکہ باقی اسٹینڈز کے ٹینڈرز پانچ نومبر کو کھولے جائیں گے ۔ فوڈ اتھارٹی کی جانب سے بتایا گیا کہ تعلیمی اداروں کے کینٹینز اور میسز کے معائنہ جات جاری ہیں اور ملاوٹ کے خلاف مہم جاری ہے ۔ سیکرٹری آر ٹی اے نے مزید کہا کہ 47 پل ٹرانسپورٹ اڈوں کو شہر سے باہر منتقل کرنے کے لیے کارروائی جاری ہے ، مالکان سے اجلاس رواں ہفتے ہوگا اور اگر حکومتی احکامات پر عمل نہ ہوا تو اڈے سیل کر دیے جائیں گے ۔ مزید فیصلہ کیا گیا کہ قینچی موڑ پر قائم رکشہ سٹینڈ ختم کر کے لاہور روڈ بابِ سرگودہا کے قریب منتقل کیا جائے گا تاکہ مین روڈ پر ٹریفک کی روانی برقرار رہے ۔