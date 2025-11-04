صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شادی شدہ خاتون کے اغواء کے معاملہ کا ڈراپ سین ہوگیا

  • سرگودھا
کانسٹیبل نے اغوا نہیں کیا ،شوہر کی بدسلوکی پر سہیلی کے گھر رہ رہی ہوں،بیان

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)تھانہ سیٹلائٹ ٹاؤن کی حدود سے شادی شدہ خاتون کے اغواء کے معاملہ کا ڈراپ سین،خاتون نے اپنی ماں کی طرف سے درج کروائے گئے مقدمہ میں اغواء کی نفی کرتے ہوئے عدالت میں بیان دیدیا، بتایا جاتا ہے کہ تھانہ سیٹلائٹ کو ایک خاتون کے اغواء کی درخواست موصول ہوئی ،پولیس نے مقدمہ درج کر کے تلاش شروع کر دی ،خاتون نے منظر عام پر آ کر ایک ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا اور عدالت میں بیان دیا کہ اس کو کسی نے اغواء نہیں کیاعورت کا مزید کہنا تھا کہ مذکورہ کانسٹیبل کا اس معاملہ سے کوئی تعلق نہیں اور نہ ہی اس نے مجھے اغواء کیا، گھر والوں کے ناروا سلوک اور شوہر کی بداخلاقی کی وجہ سے میں اپنی سہیلی کے پاس ہوں۔ 

 

