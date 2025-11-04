پی پی 73کے ضمنی انتخابات میں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)23نومبر کو سرگودھا کے حلقہ پی پی 73کے ضمنی انتخابات میں کاغذات نامزدگی کا مرحلہ مکمل ہوگیا آٹھ امیدواروں میں سے تین امیدوار مناظر علی رانجھا امان اﷲ اور راؤ حمزہ قیوم نے اپنے کاغذات نامزدگی واپس لے لیے میاں سلطان علی رانجھا ،حق نواز رانجھا ،محمد حارث ،محمد یو نس اور مہر محسن رضا مقابلے میں ہیں امیدواروں کو آج نشان الاٹ کئے جائیں گے ۔
