صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مخالف کی دکانوں پر دھاوا،قبضے کی کوشش،قیمتی سامان اٹھا کر فرار

  • سرگودھا
مخالف کی دکانوں پر دھاوا،قبضے کی کوشش،قیمتی سامان اٹھا کر فرار

سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے پھلروان میں پھل شاہ اور ساتھیوں نے مخالف اسد اﷲ کی دکانوں پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے قیمتی سامان اٹھا کر فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقد مہ د رج کر لیا ۔

نواحی علاقے پھلروان میں پھل شاہ اور ساتھیوں نے مخالف اسد اﷲ کی دکانوں پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے قیمتی سامان اٹھا کر فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقد مہ د رج کر لیا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

میونسپل کارپوریشن اور پی ایچ اے کی غفلت،فیصل آباد میں غیر قانونی وال چاکنگ ختم نہ ہو سکی

خسرے کی وبا شدید ہو گئی،17 نومبر سے ویکسین مہم

شہریوں کو ریونیو سروسز کی بہتر فراہمی کیلئے اقدامات تیز

جھنگ:17تا 29 نومبر انسداد خسرہ و روبیلا مہم جاری رہیگی

ہائوسنگ سکیموں میں فائل مافیا کا گھیرا تنگ کرنے کا فیصلہ

شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی اولین ترجیح: ایم ڈی واسا

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس