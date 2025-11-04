مخالف کی دکانوں پر دھاوا،قبضے کی کوشش،قیمتی سامان اٹھا کر فرار
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)نواحی علاقے پھلروان میں پھل شاہ اور ساتھیوں نے مخالف اسد اﷲ کی دکانوں پر دھاوا بول کر مبینہ طور پر زبردستی قبضہ کی کوشش کی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے قیمتی سامان اٹھا کر فرار ہو گئے ، اطلاع ملنے پر پولیس نے ملزمان کے خلاف مقد مہ د رج کر لیا ۔
