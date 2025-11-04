صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تشدد کے واقعات میں خاتون سمیت 3افراد زخمی ،مقدمات درج

  • سرگودھا
سرگودھا(سٹاف رپورٹر)پر تشدد واقعات کے دوران ادھار سامان دینے سے انکار کرنے پر مہربان وغیرہ نے کریانہ سٹور کے مالک افضال کو مار مار رکر ادھ موا کر دیا،سیال موڑ پر شیر علی وغیرہ نے خاندنی رنجش پر انیس بی بی کو تشدد کا نشانہ بنا ڈالا،110شمالی میں زرعی رقبے پر آنے سے منع کرنے پر زبیر نے کسی کے پے در پے وار کر کے توقیر کو شدید زخمی کر دیا۔

