مساجد میں لائوڈ سپیکر کا محدود استعمال،پھیری والوں کو کھلی چھٹی

  • سرگودھا
کھلے عام ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی ،انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن گئی شہری برہم، انتظامیہ سے ساؤنڈ ایکٹ پر یکساں عملدرآمد یقینی بنا نے کا مطالبہ

سلانوالی (نمائندہ دنیا) حکومت پنجاب کی جانب سے مساجد میں اذان و خطبہ کے علاوہ لاؤڈ اسپیکر کے استعمال پر پابندی کے باوجود شہر کی گلی محلوں میں پھیری لگانے والے کھلے عام ساؤنڈ ایکٹ کی خلاف ورزی کر رہے ہیں۔تفصیلات کے مطابق پھل، سبزی، کپڑا، برتن، یا دیگر اشیاء فروخت کرنے والے پھیری والے لاؤڈ اسپیکر کے ذریعے شور مچا کر شہریوں کا سکون غارت کر رہے ہیں۔ دوسری جانب مساجد میں معمولی خلاف ورزی پر پولیس کی جانب سے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں، مگر گلی محلوں میں لاؤڈ اسپیکر کے بے دریغ استعمال پر انتظامیہ کی خاموشی سوالیہ نشان بن چکی ہے ۔سماجی و عوامی حلقوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ساؤنڈ ایکٹ پر یکساں عملدرآمد یقینی بنایا جائے اور قانون شکن عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی عمل میں لائی جائے ۔

 

