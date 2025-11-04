صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گرلز کالج شاہ پور صدر کی دیوار گر گئی، طالبات پریشانی کاشکار

  • سرگودھا
کلاس رومز کی کمی پر گرائونڈ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنیوالی طالبات بے پردہ

 شاہ پور صدر (نامہ نگار) تحصیل شاہ پور کے واحد گورنمنٹ گرلز ایسوسی ایٹ کالج شاہ پور صدر کی دیوار ناقص تعمیر کے باعث زمین بوس ہوگئی، جس سے سینکڑوں طالبات بے پردگی کی حالت میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہوگئیں۔کالج میں کلاس رومز کی کمی کے باعث طالبات پہلے ہی گراؤنڈ میں بیٹھ کر تعلیم حاصل کر رہی تھیں، اب دیوار گرنے کے بعد وہ گراؤنڈ میں بیٹھنے سے بھی ہچکچا رہی ہیں۔پرنسپل کالج نے بتایا کہ دیوار گرنے کی اطلاع محکمہ کالجز اور بلڈنگز ڈیپارٹمنٹ کو دے دی گئی ہے ۔ کالج انتظامیہ نے از خود چندہ جمع کر کے تعمیر شروع کی، مگر ناکافی فنڈز کے باعث کام مکمل نہ ہو سکا۔علاقہ کے معززین اور سماجی تنظیموں نے دیوار کی جلد از جلد تعمیر کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ طالبات کی بے پردگی اور سیکیورٹی کے سنگین مسائل پیدا ہو چکے ہیں۔ 

 

