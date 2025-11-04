پٹرولنگ پوسٹ تری خیل کی اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ جاری
موچھ(نمائندہ دنیا) پٹرولنگ پوسٹ تری خیل کی ماہ اکتوبر 2025 ء کی کارکردگی شاندار رہی ، انچارج تری خیل پوسٹ نے میڈیا کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ماہ اکتوبر میں تری خیل پٹرولنگ پوسٹ نے ٹوٹل چالان 2781 کیئے۔۔۔
غیر قانونی سلنڈر ہائی ایس وغیرہ کے خلاف کاروائی کر کے 24 گاڑیاں بند کی گئیں ، دو PO اشتہاری مجرم گرفتار کئے اور 20 لوگوں کی ہیلپ(مدد) کی گئی ، 160 لرنر لائسنس بنائے گئے ۔جبکہ ٹوٹل 343 لائسنس بنائے گئے ۔بزریعہ ای پولیس ایپ 6500 لوگوں اور 2040 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔