صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پٹرولنگ پوسٹ تری خیل کی اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ جاری

  • سرگودھا
پٹرولنگ پوسٹ تری خیل کی اکتوبر کی کارکردگی رپورٹ جاری

موچھ(نمائندہ دنیا) پٹرولنگ پوسٹ تری خیل کی ماہ اکتوبر 2025 ء کی کارکردگی شاندار رہی ، انچارج تری خیل پوسٹ نے میڈیا کو تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ ماہ اکتوبر میں تری خیل پٹرولنگ پوسٹ نے ٹوٹل چالان 2781 کیئے۔۔۔

 غیر قانونی سلنڈر ہائی ایس وغیرہ کے خلاف کاروائی کر کے 24 گاڑیاں بند کی گئیں ، دو PO اشتہاری مجرم گرفتار کئے اور 20 لوگوں کی ہیلپ(مدد) کی گئی ، 160 لرنر لائسنس بنائے گئے ۔جبکہ ٹوٹل 343 لائسنس بنائے گئے ۔بزریعہ ای پولیس ایپ 6500 لوگوں اور 2040 گاڑیوں کو چیک کیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ای چالان :14 دن میں ادائیگی پر جرمانہ آدھا

ایک ہفتے میں 167روڈ سائیڈ ہوٹلز ، چائے خانے بند

پاکستان میں دینی مدارس کو کوئی خطرہ نہیں ،احسن اقبال

پورٹ قاسم پر جدید شپ یارڈبنایاجائیگا،جنید انور چوہدری

واٹر کارپوریشن:سکندرزرداری ڈی ایم سی فنانس کے عہدے سے فارغ

شہری کی بازیابی درخواست میں ٹائٹل ترمیم اور سی ٹی ڈی کو فریق بنانے کی اجازت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نوے سالہ لیجنڈ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ضروری نہیں کہ ہر بات کھول کر بیان کی جائے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
کابل انتظامیہ کے لیے ایک بڑا چیلنج!
عرفان صدیقی
سلمان غنی
مؤثر بلدیاتی نظام اورنئے صوبے
سلمان غنی
رشید صافی
تدبیر یا تصادم؟
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(3)
حافظ محمد ادریس