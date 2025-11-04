365 معائنے ، ناقص دودھ و اشیائے خور ونوش تلف،فوڈ اتھارٹی بھکر کی ہفتہ وار رپورٹ
بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر)پنجاب فوڈ اتھارٹی بھکر نے اپنی ہفتہ وار کارکردگی رپورٹ جاری کر دی۔رپورٹ کے مطابق گزشتہ ہفتے کے دوران فوڈ اتھارٹی کی ٹیموں نے 365 معائنے (انسپکشنز) کیے ، جن میں ہوٹلز، کریانہ سٹورز، فوڈ پوائنٹس، گوشت و دودھ کی دکانیں اور مٹھائی کے کارخانے شامل تھے ۔
کارروائیوں کے دوران 154 کاروباری مراکز کو اصلاحی نوٹسزجاری کیے گئے ، جبکہ27 کلوگرام زائدالمیعاد اشیائے خوردونوش موقع پر تلف کر دی گئیں۔ مزید برآں، مختلف مقامات پر دودھ سپلائی کرنے والی گاڑیوں کی چیکنگ کے دوران 75 ہزار 225 لٹر دودھ کا معائنہ کیا گیا، جن میں سے 740 لٹر ناقص دودھ کو تلف کیا گیا۔ قوانین کی خلاف ورزی پر مجموعی طور پرایک لاکھ 99 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔