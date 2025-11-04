پنجاب بار کے الیکشن میں مظہر جوئیہ کی کامیابی مسلم لیگ کی جیت:عبد المجید خان
کلورکوٹ(نما ئندہ دنیا )پنجاب بار ایسوسی ایشن کے انتخابات میں بھکر کی سیٹ سے ملک مظہر حسین جوئیہ کی جیت مسلم لیگ کی جیت ہے تمام سپورٹ کرنے والے وکلاء کا شکریہ ادا کرتا ہوں، ان خیالات کا اظہار مسلم لیگ نواز کے ضلعی صدر بھکر عبد المجید خان خنان خیل نے ایک بیان میں کیا انہوں نے کہا کہ۔۔۔
پنجاب بار کے انتخاب میں وکلاء نے مسلم لیگ کے حمایت یافتہ امیدوار ملک مظہر حسین جوئیہ کا ساتھ دیکر انہیں جتوا کر ثابت کیا ہے کہ وکلاء مسلم لیگ نواز کیساتھ ہیں۔